Известный фотограф погиб во время съемок в Санкт-Петербурге

В Петербурге во время съемки погиб известный фотограф Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге погиб известный на весь мир фотограф Александр Теребенин. В четверг, 17 июня 2021 года, его подруга, художница Марина Колдобская рассказала, что Теребенин снимал заброшенное здание, сорвался и упал.

- Снимал в заброшке, провалился, тяжелые травмы, спасти не удалось, - пояснила Колдобская.

После происшествия Александра госпитализировали в больницу, однако травмы оказались несовместимые с жизнью.

Александр Теребенин родился в 1959 году в Ленинграде. За свою жизнь принял участие более чем в 70 выставках по всей России, а также за границей. В 2014 году стал лауреатом премии "Инновация". Его работы входят в коллекции выставочного центра петербургского Манежа, музея истории города, Фонда русского искусства в Нью-Йорке, а также многих галерей по всему миру.

О времени и месте прощания с фотографом пока не сообщалось.