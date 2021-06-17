Бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков назначен главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород»

Александр Кержаков стал главным тренером "Нижнего Новгорода". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков официально назначен главным тренером клуба «Нижний Новгород», по итогам минувшего сезона вышедшего в элитный дивизион российского футбола.

- Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! - написал в своем Инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой - его отец из Дзержинска.

Напомним, что в прошлом сезоне Кержаков тренировал клуб первого дивизиона - Футбольной национальной лиги - «Томь», которая стояла навылет. На момент приезда Кержакова в Томск клуб шел 21-м из 22-х команд. По ходу турнира поднялся на 18-ю позицию, но все же вылетел во вторую лигу.

Интересно, что последний матч в ФНЛ «Томь» провела против «Нижнего Новгорода» - новой команду Кержакова, ушедшей на повышение.

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