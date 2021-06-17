Три мальчика сбежали из детского лагеря под Петербургом

В Ленобласти разыскивают трех мальчиков, сбежавших из детского лагеря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области из детского лагеря сбежали три мальчика, которых отправили отдыхать. В среду, 16 июня 2021 года, в полицию позвонила директор базы отдыха, которая рассказала, что дети пропали около 13:00 часов дня. Сам лагерь располагается на Первомайском шоссе в поселке Рощино Выборгского района.

- Среди пропавших 14-летний ученик седьмого класса. Мальчик ростом около 170 сантиметров, с темно-русыми волосами, длинной челкой и подростковыми прыщами. Говорит медленно, сутулится. Был одет в серую кофту и темные брюки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Другой 13-летний мальчик цыганской внешности, тоже ростом около 170 сантиметров. Был одет в черную ветровку, брюки и кроссовки. У школьника звонкий голос, при разговоре активно жестикулирует. Третьему беглецу 12 лет, носит очки. Был одет в пятнистые штаны и футболку.