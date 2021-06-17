Обязательную вакцинацию в Петербурге могут ввести в случае ухудшения эпидситуации

В Петербурге рассмотрят возможность обязательной вакцинации в случае ухудшения эпидситуации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пока не планируют вводить обязательную вакцинацию для какой-либо группы населения. Это еще раз подтвердила главный санитарный врач города Наталья Башкетова в четверг, 17 июня 2021 года, во время встречи представителей Роспортебнадзора с бизнес-сообществом. Однако все может измениться, если ситуация ухудшится.

- В данный момент введение обязательной вакцинации для каких-либо групп населения не рассматривается, однако в дальнейшем все будет зависеть от сложности эпидемиологической обстановки, - пояснили в ведомстве.

Однако представители бизнес-сообщества сами заявили об инициативе - привить от коронавируса как можно больше своих сотрудников. Также предпринимателями было озвучено предложение о введении дополнительных нормативно-правовых стимулов к вакцинированию для работников.