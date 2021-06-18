Ж/д переезд у станции Славянка закрыли до 19 июня

Ж/д переезд закрыли из-за ремонта. Фото: vk.com/spb_today / Федор Колосов

Дачникам и жителям Петро-Славянки которые пользуются дорогой через ж/д переезд у станции Славянка, придется искать другой путь на ближайшие сутки. Из-за ремонта разбитого на путях асфальта, проезд здесь закрыт до утра 19 июня.

- Переезд на станции Славянка закрыт в связи ремонтом путей до 19 июня, открытие в 6:00, планируйте другой маршрут, - сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях автомобилисты отмечают, что движение здесь очень интенсивное - через улицу Труда и 4-й Рыбацкий проезд можно быстро попасть из Рыбацкого на Софийскую улицу, а дальше - на Московское шоссе. В обратную сторону можно попасть в Металлострой.

Из-за большого потока машин разбит не только участок на ж/д переезде, но и автомобильные дороги в целом.

- Да там не только через рельсы. Что в сторону Софийской, что в Рыбацкое дорога как на танкодроме, сплошные колдобины, - возмущаются водители.

На то, что когда-то на месте часто стоящего переезда появится путепровод, они уже и не надеются.