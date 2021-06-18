Штрафов на 700 тысяч рублей выписали антимасочникам в июне в Петербурге

Нарушителей масочного режима начали активнее ловить в транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штрафа в сумме более, чем на 700 тысяч рублей могут заплатить жители Петербурга, которых поймали в метро или наземном транспорте без маски. Такие результату принесли рейды, прошедшие в июне. В ходе проверок было составлено 186 протоколов о нарушении анти-ковидных мер.

- В текущем месяце уже составлено 186 актов. Из них 99 подготовили сотрудники городской подземки, а еще 87 составлены СПб ГКУ «Организатор перевозок» на тех, кто нарушал требования в автобусах и трамваях, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в Комитете по транспорту Петербурга.

По данным издания, все протоколы оформлены по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга, которая подразумевает наказание в виде штрафа в четыре тысячи рублей для тех, кто нарушил карантинные правила первый раз и пять тысяч - для «повторников».

Если умножить количество протоколов на минимальный штраф, то получится сумма в 744 тысячи рублей. Впрочем, горожане могут избежать наказания по медицинским причинам. Например, болеющие астмой, могут показать справку от врача, что ношение маски вредно для их здоровья.