С 21 июня сборщики ягод и владельцы недвижимости смогут свободно въезжать в Финляндию

Финляндия упростила правила въезда в страну. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну иностранцев в том числе россиян. Так, согласно решению Госсовета соседней страны, с 21 июня пересечь границы смогут хозяева недвижимости, а также сезонные рабочие.

- с 21.06.2021 к категориям, которым разрешен въезд в страну добавились следующие: сборщики ягод/грибов, на основании заключенного трудового соглашения; владелец недвижимости (дом, квартира, дача) и его семья (супруг/а и несовершеннолетние дети), требование о неотложных работах отменяется, - говорится в сообщении на странице Генконсульства ВКонтакте.

При этом требования о наличии отрицательных тестов на ковид никуда не делись. Его потребуют при посадке на самолет или при пересечении автомобильной границы.

Более полную информацию россиянам, желающим попасть в Финляндию, следует уточнять в консульском отделе.