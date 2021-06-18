За тестами на коронавирус в Санкт-Петербурге снова выстроились очереди

В Петербурге снова очереди за ПЦР-тестами. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Сезон отпусков в самом разгаре, но из-за эпидемиологической обстановки в этом году мало просто купить путевку и уехать. Многие жители Санкт-Петербурга запланировали каникулы за рубежом, куда попасть можно только с отрицательным результатом на коронавирус. В связи с этим в медицинских лабораториях города снова наблюдаются очереди за ПЦР-тестами.

Журналист КП заметил ажиотаж сразу в нескольких точках. Так, в лаборатории на Парголовской мазки берут только с 11:00 до 14:15, поэтому, чтобы успеть, некоторые пришли сюда рано утром. О социальной дистанции в очереди особо не задумываются: из 40-50 человек в масках мы увидели только пятерых.

В соседней лаборатории на Лесном проспекте очередь была гораздо меньше. У входа человек семь, большинство, также без масок. Правда, это те, кто уже пришел за справками. Непосредственно само тестирование в этом медучреждении начнется после обеда.

Отметим, сегодня в городе зафиксировали 970 новых заболевших коронавирусом. С 17 июня в Петербурге введены новые ограничения.