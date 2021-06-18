Дополнительные электрички пустят в Троицкую родительскую субботу в Петербурге

В Петербурге введут дополнительные электрички на Святую Троицу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в дни празднования Святой Троицы с 19 по 20 июня 2021 года пустят дополнительные электрички. Движение пригородных поездов будет увеличено по направлениям, ведущим до городских кладбищ. По традиции, православные верующие посещают погосты в день Троицкой родительской субботы, чтобы привести захоронения своих родных в порядок.

- 19 и 20 июня появятся дополнительные поезда на участке Финляндский вокзал – Парголово, а 20 и 21 июня на участке Финляндский вокзал – Ковалево – Мельничный Ручей, - рассказали в Смольном.

Подробное расписание дополнительных поездов уже опубликовано на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Кроме того, будет усилено движение на автобусных маршрутах №90, 138, 195, 347, 382, 397 и 398 с 19 по 21 июня, ведущих до Южного, Северного, Иликовскому и Казанскому кладбищ, а также Крематория.