Три ТЦ и девять ресторанов опечатали в Петербурге за нарушение противокоронавирусных мер

Более 600 точек торговли и общепита проверили в Петербурге на соблюдение противоэпидемических мер Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В связи с ухудшением эпидобстановки в Санкт-Петербурге усилился контроль за соблюдением противокоронавирусных мер. С 11 по 17 июня 2021 года сотрудники комитета по контролю за имуществом провели ряд рейдов, проверив 634 точки торговли и общепита в 10 районах города.

- Обследованы 20 торговых центров, включая "Галерею","Июнь", Лондон Молл" и многие другие. Также проверили Василеостровский продовольственный рынок, магазины и кафе на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах и по другим адресам, - рассказали в Смольном.

По итогам было составлено 128 протоколов о нарушениях. Еще 18-ти посетителям кафе и ТЦ придется заплатить штрафы за курение кальянов и отказ надеть маску.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора выявили 41 нарушение и опечатали три торговых центра: "Фиолент", "Остров" и "Солнечный", а также девять точек общепита.