Петербуржца задержали за развращение малолетней девочки

Петербуржца задержали за секс с малолетней девочкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области задержала 20-летнего петербуржца по подозрению в совращении 15-летней девочки. В четверг, 17 июня 2021 года, в отделение МВД обратилась 41-летняя мать школьницы, проживающая в коттеджном поселке во Всеволожском районе.

- Женщина рассказала, что парень, находясь у них в гостях, совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В тот же день молодого человека задержали в поселке и доставили в отделение полиции для составления протокола. Известно, что сам парень не работает и не учится, проживает в Петербурге на улице Танкиста Хруститского.

На данный момент материалы проверки переданы в следственный комитет. Уголовное дело пока что не возбуждалось.