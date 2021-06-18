На строительство участка Южной магистрали в Петербурге выделили 296,8 млн рублей

Заключен государственный контракт на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный 17 июня 2021 года заключил контракт с подрядчиком, который построит участок Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы, а также часть улицы Сарицкой от Соколиной до Петербургского шоссе. Этот участок дороги позволит разгрузить Петербургское шоссе, особенно на период проведения значимых мероприятий в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", и поможет жителям Пушкина и Павловска быстрее добираться до дома.

- Основной задачей подрядчика станет строительство участка дороги, которая соединит построенные в 2020 году два участка Южно-Волхонской дороги с Петербургским шоссе: Южной магистрали от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения перспективного Ленинградского шоссе и Сарицкой улицы от Переведенской улицы до перспективного продолжения Ленинградского шоссе, - пояснили в Смольном.

Всего протяженность дороги порядка 1,5 километров. Запуск движения по ней запланирован до конца 2021 года. На строительство выделено 296,8 млн рублей.