В Новой Голландии закрыли «Летний театр в Бутылке» из-за коронавируса

В Новой Голландии закрыли "Летний театр в Бутылке". Фото: vk.com/newhollandsp

«Летний театр в Бутылке» закрылся в Новой Голландии. Амфитеатр на открытом воздухе в итоге не проработал и месяца. Причина приостановления его работы в новом постановлении Смольного. Напомним, накануне комитет по культуре Петербурга обновил свой регламент по согласованию массовых мероприятий, а точнее – ужесточил.

- Друзья! С грустью в голосе и слезами на глазах мы вынуждены сообщить об отмене программы мероприятий «Летнего театра в Бутылке». Всю информацию о возврате приобретенных ранее билетов на события вы можете найти на сайте newhollandsp.com в разделе «Летний театр в Бутылке» или по телефону +7 (812) 245 20 35, - сказано в группе Новой Голландии во «Вконтакте».

В общественном пространстве не знают сроков открытия мини-театра, но сделают это, как только Роспотребнадзор и Смольный дадут добро.