Сиделец СИЗО в Петербурге отсудил 30 тысяч рублей за стрессовые походы в туалет

В Петербурге экс-сиделец СИЗО отсудил 30 тысяч рублей за плохой туалет и маленькую площадь камеры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывший сиделец СИЗО №5 в Петербурге отсудил 30 тысяч рублей за стрессовые походы в туалет. Мужчина находился под стражей с 9 октября 2015 года по 30 марта 2018-го. Он пожаловался в суд на бесчеловечные, по его словам, условия содержания: тонкий матрас, кашу на воде, мутную жижу в виде супа, соседа-шизофреника, стойкий запах ржавчины и ужасную уборную.

- Как рассказал истец, туалет в камере был открытым, с небольшой перегородкой туалета от камеры высотой не выше 1,5 метра. Дверь в туалет отсутствовала. Поход в уборную вызывал у него стресс. За время нахождения в СИЗО истец потерял 25 килограммов, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

За все неудобства мужчина требовал со ФСИН 1,5 млн рублей. Но ему дали только 30 тысяч – за маленькую площадь камеры и плохой туалет.