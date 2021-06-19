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Происшествия19 июня 2021 9:35

Каршеринг «спрятался» в строительных лесах на проспекте Патриотов

Прокатная машина влетела в пешеходную галерею, пустив ее на дрова
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Каршеринг влетел в галерею, разнеся строительные леса в щепки. Фото: vk.com/spb_today

Каршеринг влетел в галерею, разнеся строительные леса в щепки. Фото: vk.com/spb_today

Очередной водитель каршеринга продемонстрировал мастерство пилотирования, разбив прокатную машину. На этот раз ДТП произошло в Красносельском районе, причем уже ночью, когда дороги свободные и на них выезжают любители больших скоростей. Автомобиль влетел в пешеходную галерею у стройки, разнеся конструкцию в щепки.

- Очередной краш-тест корейского автопрома. Кому нужны пиломатериалы или дрова для мангала, ищите на проспекте Патриотов, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Авария произошла на углу с Ленинским проспектом. Кто был в машине и насколько сильно пострадал водитель, точно неизвестно. Однако на место ДТП приезжала машина реанимации.

В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются инспекторы ГИБДД.