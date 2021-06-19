Столпотворение возникло на входе у Финляндского вокзала утром субботы

Перед входом на вокзал собралась толпа. Фото: vk.com/spb_today

Большая толпа из пассажиров собралась утром субботы, 19 июня, у входа на Финляндский вокзал. Спешащие на поезд пассажиры были вынуждены выстаивать огромную очередь, чтобы попасть на перрон. Никакой социальной дистанции здесь, конечно же, не соблюдалось.

- На Финляндском вокзале дистанция стремится к нулю. Все хотят за город! - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим что проблема возникает не первый раз из-за малого количества открытых дверей. На это наложились выходные и хорошая погода, когда петербуржцы разом рванули за город, поближе к пляжам Курортного района.

Если ехать машиной, то ситуация не лучше: ЗСД и Приморское шоссе стоят на выезд из Петербурга.