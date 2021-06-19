Температурный рекорд вековой давности побит в Петербурге

В Петербурге установилась аномальная для июня жара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара в Петербурге побила рекорд 116-летней давности. Днем 19 июня воздух прогрелся до +29,9 градуса, что на одну десятую выше, чем в 1905 году. Впрочем, это промежуточный результат, ведь итогу будут подводить после 21:00. А до вечера температура может подняться до +31 градуса.

- Сегодня, 19 июня, в Петербурге зафиксирован первый летний рекорд максимальной температуры воздуха. Период аномально жаркой погоды в городе только начинается, так что метеорологам в ближайшие дни придётся еще не раз вносить поправки в летописи, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Если верить прогнозам городского гидрометцентра, то в воскресенье термометры в Петербурге покажут +32, а в понедельник и вовсе +33 градуса. Период аномальной жары продлится до четверга, 24 июня. А после возможны грозы с ливнями и градом.