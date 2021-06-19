Смольный не будет отменять праздник выпускников «Алые паруса»

"Алые паруса" в этом году будут, но только для выпускников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга намерены провести праздник выпускников «Алые паруса» в очном формате несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. В прошлом году торжества были перенесены в онлайн-формат, их показывали только по телевизору, из-за чего многие выпускники сильно расстроились. В этот раз их решили не печалить. Но никого другого на мероприятие не пустят.

- Мы обязательно проведем праздник «Алые паруса». Создадим безопасную санитарную зону, в которую, в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, что в этом году торжества будут юбилейными, первые «Алые паруса» прошли ровно 60 лет назад. Эта историческая тематика ляжет в основу нынешнего праздника. В программе кроме шоу и фейерверка запланирован и обязательный проход парусника по акватории Невы.

Мероприятие состоится в ночь с 25 на 26 июня.