Причиной смерти артистки называют коронавирус. Фото: vk.com/littlebigband

Стала известна предварительная причина смерти актрисы Полины Соколовой, «толстушки» из клипов Little Big, о чем стало известно 19 июня. Печальные новости сообщила пресс-служба группы Little Big в соцсетях.

- Братья и сестры, у нас очень грустные новости. Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром, - говорится в тексте соболезнования.

Точно о причинах смерти артистки не сообщается, однако известно, что в последнее время она болела. На ее страничке в соцсетях Полине Соколовой желали скорейшего выздоровления. Однако этого не случилось.

Предварительно, смерть наступила из-за осложнений, сопряженных с коронавирусом. О том, что у артистки был ковид, подтвердила режиссер клипов Little Big Алина Пязок.