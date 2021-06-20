Спасатели просят петербуржцев не покидать дома из-за аномальной погоды

Если выйти все-таки хочется, то надевайте одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара, которая продлится в Петербурге до 25 июня, заставила региональных спасателей составить памятку. Главный пункт в ней касается выхода на улицу в часы, когда палящее солнце в зените.

– По возможности не выходите из дома с 11 до 17 часов, – призывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Если выйти все-таки нужно и хочется, то надевайте одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Не забывайте пить и обновлять солнцезащитный крем. Не стоит пребывать на солнце на голодный желудок либо сразу после еды.

Если вы решили искупаться, то выбирайте для этого только официальные пляжи и знакомые водоемы. Если в воде ногу свело судорогой, спасатели советуют успокоиться, «на секунду погрузиться под воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на себя ступню за большой палец».

Если близкий пострадал от солнечного или теплового удара, важны следующие шаги: вызвать «скорую», перенесли человека в прохладное место, уложить на спину и приподнять ноги, положить на голову холодное влажное полотенце, напоить крепким чаем или холодной чуть подсоленной водой.