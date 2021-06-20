Работник Кировского завода попал в реанимацию с ожогами

Действовал ли сотрудник по инструкции и, если да, что стало причиной выброса огня, выясняется. Фото: Кировский завод

Несчастный случай произошел на Кировском заводе накануне вечером: 52-летнего машиниста крана на скорой доставили в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

– Мастер производственного участка цеха пояснил, что при присадке окислителя в печь произошел выброс огня, из-за чего машинист и получил ожоги, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Карета скорой помощи повезла обожженного заводчанина в сторону НИИ Джанелидзе около девяти часов вечера. На тот момент мужчина находился в тяжелом состоянии и пребывал в ожоговом шоке.

В клинике врачи диагностировали у машиниста повреждения 70 процентов кожных покровов: ожоги покрыли голову, туловище, руки, ноги, пах пациента. Кроме того, пламя обожгло дыхательные пути мужчины, а ядовитые продукты горения успели вызвать отравление.

Действовал ли сотрудник по инструкции и, если да, что стало причиной выброса огня, выясняется.