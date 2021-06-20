Напротив военного мемориала в Ленобласти нашли человеческие останки

На этом месте в 1941-1944 годах проходил передний край линии обороны Ленинграда. Фото: Информационно-туристский центр Ленинградской области

Человеческие останки времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с мемориалом «Ижорский таран» в Ленинградской области. На тела, предположительно, павших в бою воинов наткнулся поисковый отряд.

– Останки были найдены напротив мемориала «Ижорский таран», на участке через железную дорогу от него, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Мемориал стоит в Тосненском районе области на месте, где в 1941-1944 годах проходил передний край линии обороны Ленинграда. Памятник был сооружен трудящимися Колпина в 1967 году и вошел в «Зеленый пояс славы».

О находке на земле, пропитанной кровью, полиции днем 19 июня сообщил руководитель поискового отряда. Правоохранители проводят проверку.