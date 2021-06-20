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Происшествия20 июня 2021 20:26

Водитель без прав насмерть сбил велосипедистку на севере Петербурга

Автомобилисту запретили садиться за руль после отказа от медосвидетельствования
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Снова водить автомобилист, по закону, мог начать только в следующем году.

Снова водить автомобилист, по закону, мог начать только в следующем году.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагическое ДТП остановило проезд по Выборгскому шоссе накануне вечером. Около половины седьмого 19 июня напротив дома №362 сбили 34-летнюю велосипедистку. Женщина погибла на месте.

Как выяснилось, погибшая стала жертвой 33-летнего безработного на «Хонде Аккорд».

– Автомобиль наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В мае 2020 года водитель был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования. Садиться за руль мужчине запретили на 21 месяц – то есть снова водить автомобилист, по закону, мог начать только в следующем году. Вот только сдавать свое водительское удостоверение на хранение в ГИБДД, как это положено, лихач не стал.

Справедливости ради, на момент столкновения с велосипедисткой автовладелец был трезв. Впрочем, теперь только за вождение без прав мужчине грозит два года тюрьмы, а еще до пяти лет Уголовный кодекс сулит за смертельное нарушение ПДД.