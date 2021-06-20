В аквапарк Петербурга выстроилась гигантская очередь

В ожидании томились свыше сотни родителей и детей без СИЗов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за растущей заболеваемости коронавирусом уже завтра, 21 июня, в Петербурге в силу вступят очередные ограничения. Среди прочего, закрывают аттракционы и аквапарки. А потому накануне дня «икс» в «Питерленде» выстроились очереди из детей и родителей, жаждущих в знойный день прокатиться на водных горках, как в последний раз.

По данным очевидцев, на входе было указано, что внутри водного развлекательного комплекса единовременно находятся более 600 человек – очевидно, без СИЗов. Еще свыше сотни человек томились в очереди, которая растянулась по коридорам торгового центра. Масок на большинстве из них также замечено не было.

Любопытно, что на вопросы о дате и времени закрытия в аквапарке, по данным на сегодняшний полдень, отвечали так: «Пока информации от руководства не поступало».

Кстати, сегодня петербуржцы отличились толкучкой в электричках курортного направления – и лечением на полу коридоров в «красной зоне» одной из поликлиник региона.