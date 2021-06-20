Сегодня в Петербурге было 31,8 градуса

Завтра Петербург и пригороды прогреются до 34 градусов, а послезавтра – до 36. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какой температурный рекорд был зафиксирован сегодня, 20 июня, в Петербурге, «Комсомолке» сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

– Сегодняшний максимум – 31,8 градуса, – поведал специалист. – Он побил предыдущий суточный рекорд (то есть максимум среди показателей за 20 июня за все годы. – Прим. ред.), установленный в 2006 году: тогда было 30,2 градуса.

Череду температурных рекордов Северная столица открыла еще вчера: 19 июня зафиксировали максимум за последние 116 лет. Градусник показал 29,9 градуса, что на десятую долю градуса выше, чем было 19 июня 1905-го.

– Но в ближайшие дни будет еще жарче, – пообещал Колесов. – Так что рекорды ставить продолжим.

По данным Северо-Западного Росгидромета, завтра Петербург и пригороды прогреются до 34 градусов, а послезавтра – до 36.