Выставка к 60-летию со дня полета Гагарина проработает в Петербурге до конца недели / Фото: ЦВММ

В Санкт-Петербурге подходит к концу выставка "В космос! К 60-летию со дня полета Юрия Гагарина". Экспозиция открылась еще в юбилейную дату - 12 апреля 2021 года в стенах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, и будет доступной до 26 июня.

- Мало кто знает, что до зачисления в отряд космонавтов Юрий Гагарин был летчиком морской авиации Северного флота. Именно этому периоду жизни первого космонавта планеты на выставке уделено особое внимание, - рассказали организаторы.

Среди экспозиции можно увидеть амуницию, плакаты, значки создают атмосферу того удивительного времени, и даже катапультируемое сиденье самолета МиГ-17. Также здесь представлены копии фотографий, писем, документов, рассказывающих о разных этапах жизненного пути первого космонавта планеты.