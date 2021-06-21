Экстремальная жара и гроза ждут Петербург 21 июня

Аномальная жара и гроза ждут Петербург 21 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Аномальная жара уже третий день стоит в Санкт-Петербурге. В понедельник, 21 июня 2021 года, температура воздуха в городе поднимется еще выше, чем была на выходных. Однако петербуржцев ждет небольшое спасение в виде грозы. Правда и она ненадолго задержится в городе.

- Погоду в Северной столице продолжит определять северо-западная периферия антициклона. По мере прогрева, атмосфера становится неустойчивой, и во второй половине дня местами могут образоваться очаги мощных облаков, которые станут причиной кратковременных дождей и гроз. При этом по-прежнему очень жарко, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 32-34 градусов, в Ленинградской области еще жарче - плюс 30-35 градусов. Ветер при этом теплый, южный до 3-8 метров в секунду, с сильными порывами при грозе.

Добавим, что уже сегодня будет установлен очередной температурный рекорд. Самое жаркое 21 июля до этого было в 2006 году, но тогда воздух прогрелся лишь до плюс 30,4 градусов.