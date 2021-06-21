Движение на "оранжевой" ветке петербургского метрополитена восстановлено

Движение в петербургском метро восстановили после падения человека на рельсы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Менее чем за 10 минут работники метрополитена Санкт-Петербурга восстановили движение по 4-й "оранжевой" линии. Перебои утром в понедельник, 21 июня 2021 года, произошли из-за падения пассажиры на пути на одной из станций.

- Движение поездов на участке от станции метро "Площадь Александра Невского - 2" до станции "Спасская" не осуществляется из-за падения пассажира на путь, - сообщили ранее в пресс-службе метрополитена Петербурга.

В 08:42 часов появилось сообщение о том, что движение на линии уже осуществляется в полном объеме, а интервал постепенно восстанавливается.

Детали ЧП с пассажиром в пресс-службе метро пока не уточняют. Кто именно упал на рельсы, а по какой причине, а также, получил ли человек травмы, не сообщается.