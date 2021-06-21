Девочка утонула в карьере в Тосненском районе Ленинградской области

Девочка утонула в карьере во время купания в Тосненском районе Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области девочка утонула, купаясь в самый разгар жары. Трагедия произошла в воскресенье, 20 июня 2021 года, в поселке Шапки Тосненского района, где 15-летняя школьница отдыхала на берегу карьера №5 вместе со своими родственниками.

- Во время купания в карьере девочка стала тонуть, позвала на помощь и скрылась под водой. Родственники и очевидцы произошедшего ныряли в воду, но самостоятельно не смогли ее найти. Тело ребенка было извлечено из воды спасателями МЧС России, - рассказали в следственном комитете Ленинградской области.

Также на место приехали сотрудники полиции и следователи-криминалисты, которые проводят проверку по факту трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье - причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.