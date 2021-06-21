Движение в центре Петербурга закроют на "Алые паруса"

Ограничение движения в связи с проведением праздника «Алые паруса» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В конце недели в Санкт-Петербурге пройдет самый грандиозный праздник выпускников "Алые паруса", из-за которого в центре города перекроют движение по большому количеству улиц. Проезд будет закрыт с 25 июня до утра 26 июня.

- С 16:00 25 июня по 05:00 26 июня будет закрыт проезд по Дворцовой площади, Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Миллионной улице, Мошкову, Мраморному и Аптекарскому переулкам, Круглому переулку, набережной Зимней канавки, - сообщили в Смольном.

Также нельзя будет проехать по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, набережной Мойки от Гороховой до Лебяжьей канавки. В том числе будут перекрыты Малая Морская, Большая Морская, Вознесенский проспект, Адмиралтейский проспект, Каменоостровский от Куйбышева до Троицкого моста. С полудня будет закрыта Петровская набережная.

Напомним, что схемы объезда перекрытых дорог размещены на сайте Смольного.