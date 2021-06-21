Третий температурный рекорд установит жара в Петербурге 21 июня

Жара в Петербурге установит рекорд третий день подряд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жаркая погода в Санкт-Петербурге собирается установить очередной температурный рекорд, третий день подряд. По прогнозу синоптиков, в понедельник, 21 июня 2021 года, в городе ожидается 34-градусный зной.

- Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +30,4 градусов, установлен он в 2006 году, и сегодня будет обновлен. Это будет уже третий подряд жаркий рекорд, - отметил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Ранее, в субботу, 19 июня, стало самым жарким за 116 лет. В воскресенье 20 июня обогнало рекорд жары, установленный 15 лет назад. С такими темпами текущий июнь может стать самым жарким за всю историю Северной столицы.

Небольшое облегчение, возможно, в город принесет гроза. Однако от духоты Северную столицу она не спасет.