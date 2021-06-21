Водитель такси пытался изнасиловать заснувшую в машине петербурженку

В Петербурге таксист пытался изнасиловать уснувшую пассажирку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге водитель такси попытался изнасиловать пассажирку, заснувшую в салоне. Утром в воскресенье, 20 июня 2021 года, в полицию обратилась 24-летняя девушка, работающая продавцом. Она рассказала, что около 9:30 часов ехала в такси и уснула, а когда проснулась, поняла, что таксист пытается сделать с ней что-то нехорошее.

- Девушка пояснила, что проснулась на заднем сидении такси, автомобиля "Хендай Солярис", который остановился у дома 8, корпус 2, по Пулковской улице. Рядом с ней сидел водитель такси, трогал ее за руки и пытался порвать платье, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девушка смогла сбежать из машины. С ее слов, таксист был азиатской внешности, на вид лет 30, плотного телосложения, ростом около 175 сантиметров. Другие приметы она не запомнила. Сейчас полиция проводит проверку.