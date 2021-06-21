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Общество21 июня 2021 14:15

15 чиновников уволены после проверки Комитета по природопользованию Петербурга

Контрольно-счетная палата нашла нарушений на 53 миллиона рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Финансовые нарушения стали причиной увольнения чиновников Комитета по природопользованию.

Финансовые нарушения стали причиной увольнения чиновников Комитета по природопользованию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девять должностных лиц Комитета по природопользованию Петербурга и шесть сотрудников подведомственных ему учреждений уволены по результатам проверки Контрольно-счетной палаты, которая выявила более 500 нарушений на сумму в 53 миллиона рублей.

- Была проанализирована деятельность Комитета и подведомственных ему организаций за 2018-2020 годы. В результате проверки Контрольно-счетная палата выявила 502 нарушения на общую сумму 53 миллиона 312 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба палаты.

Речь идет о неэффективности трат бюджетных средств при проведении различных работ, о том числе экологических. А также нарушениях в бухгалтерской отчетности и так далее. Например, созданные берегоукрепительные сооружения общей стоимостью более 49 миллионов рублей не были приняты к бухгалтерскому учету. Это не позволяет на законных основаниях тратить деньги на их содержание.