Садоводства в Ленобласти остались без воды из-за аномальной жары

Из-за жары садоводство в Ленобласти осталось без воды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за аномальной жары многие жители Санкт-Петербурга уезжают на дачи, но и там сталкиваются с проблемами. Так, некоторые садоводства остались без воды. В частности в понедельник, 21 июня 2021 года, на "засуху" в кранах пожаловались жители садоводства "Липки", которое располагается в Кировском районе Ленинградской области.

- Опять нет воды. Причина? Все на работе, бассейны не наливают. Где вода? Как готовить обед, ужин для детей? - возмутилась одна из местных жительниц.

Другие добавили, что проблемы с водой начались еще на выходных, когда только наступила жара. Порой в кране напор такой слабый, что помыться невозможно, периодически воду и вовсе отключают.

- Причина отсутствия воды находится не внутри нашего СНТ! Дело в том, что наше садоводство подключено с Синявинской ветке. Из Кировска по одной линии вода подается в Синявино, Приладожское и другие садоводства. В такую жару каждый год, в течение многих лет, идет катастрофическая нехватка воды, в системе снижается давление и нашему садоводству остаются крохи, - пояснил один из местных старожил.

Предварительно дачникам обещали, что воду будут включать два раза в день: 8-10 и с 18-22.