Финский залив стал зеленым в районе Солнечного и Репино

Вода в Финском заливе приобрела зеленый цвет и специфический запах.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Финский залив окрасился в болотно-зеленый цвет. И это не последствия бурных выходных, когда из-за жары на побережье Курортного района приехал чуть ли не весь Петербург. Причиной стало банальное цветение водорослей, знакомое по специфическому запаху горожанам с детства.
- Характерная особенность — окраска, особенно заметная при высыхании на свету этих водорослей. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах, - пишут «Невские новости» со ссылкой на специалистов Северо-Западного управления Росприроднадзора.
По словам экспертов, цветение сине-зеленых водорослей вызвала жара, установившаяся в Петербурге и Ленинградской области. Одним Финским заливом водоросли не ограничатся и будут распространять свой «аромат» и по другим водоемам.