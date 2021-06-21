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Происшествия21 июня 2021 15:39

Гость гулявшей на теплоходе свадьбы повис на мосту и сорвался в воду в Петербурге

Видео инцидента появилось в соцсетях
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербуржец упал с теплохода в реку, зацепившись за мост.

Петербуржец упал с теплохода в реку, зацепившись за мост.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неожиданными водными процедурами закончилась лихая попытка гостя свадьбы повисеть на конструкциях моста в Петербурге. Стоявший на палубе речного трамвайчика молодой человек решил зацепиться за балку, но не сообразил, что теплоход уплывет быстрее, чем он успеет спрыгнуть обратно.

- Питерская свадьба. Смотрите до конца, лучше уже не будет, - говорится в описании к видео, опубликованном в соцсетях.

На записи видно, что молодой мужчина оказывается в воде перед приближающимся другим пароходом - в период навигации на реках и каналах Петербурга «многолюдно» и суд идут один за одним, иногда даже собирая пробки.

Чем закончилась история, неизвестно. Но судя по тому, что в полицейских сводках она не фигурировала, все остались живы и здоровы. Только промокли немного.