Количество парковок для электрокаров в Петербурге увеличилось в два раза

Количество парковочных разрешений на электромобили в Петербурге выросло почти в два раза Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почти в два раза увеличили количество парковочных разрешений для электрокаров. В понедельник, 21 июня 2021 года, в комитете по транспорту пояснили, что такие машины могут парковаться в зоне платной парковки. Эта работает, в том числе, для сокращения объемов выхлопных газов в центре города.

- Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатное размещение электромобиля в платной зоне, необходимо оформить парковочное разрешение, - пояснили в Смольном.

Сегодня в Петербурге оформлено 161 разрешение для льготной парковки электромобилей. В декабре прошлого года таких разрешений было 87.

На один электромобиль можно оформить одно парковочное разрешение. Если у автомобилиста несколько электромобилей, то на каждый из них оформляется отдельное разрешение.

Отметим, что парковочное разрешение действительно три года, по истечении этого срока его необходимо оформлять заново.