Утечка аммиака из цистерны произошла на ж/д станции Ручьи в Петербурге

На ж/д станции из цистерны утек аммиак. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утечка аммиака произошла на станции Ручьи 21 июня. Опасный химикат содержался в грузовой цистерне, у которой начата «подтравливать» крышка. Это заметили работники железной дороги и сообщили куда следует.

- По предварительным данным, на запасных путях станции произошла разгерметизация цистерны грузового поезда с аммиаком безводным, который через верхний клапан цистерны поступает в воздух, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На место ЧП прибыли специалисты МЧС и аварийно-спасательной службы «Экомспас». Они обследовали цистерну и замерили содержание паров аммиака в воздухе. Превышения предельных норм не зафиксировано, пострадавших нет.

Тем не менее, прокуратура начала проверку про факту произошедшего. С грузоотправителя, владельца вагона и ответственных лиц Октябрьской железной дороги возьмут объяснения.