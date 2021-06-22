Суд Петербурга дал 4 года условно гендиректору стоматологических клиник за хищение 11 млн рублей

В Петербурге осудили гендиректора стоматологических клиник, укравшего 11 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд назначил 4 года условного лишения свободы гендиректору пяти стоматологических клиник, признанного виновным в хищении более 11 млн рублей. Кроме этого Александр Рыдзевский получил четырехлетний испытательный срок и штраф в размере полмиллиона.

Следствие доказало, что директор создал ОПГ и пригласил в сообщники еще троих сотрудников медучреждений. Они прикарманили деньги, предназначавшиеся для оказания неотложной помощи населению города в рамках программы ОМС с января 2015 года по июль 2018-го. Пособники спасались тем, что составляли фиктивные отчеты, но позже тайное стало явным.

- Гендиректору также вменялось то, что он приобрел два автомобиля марки «Мерседес-Бенц» и «Тойота Лэнд Крузер 150», после чего получил право фактического владения, пользования и распоряжения машинами, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пособникам гендиректора дали тоже условные лишения свободы и испытательные сроки, но более мягкие.