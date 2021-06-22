Аномальная жара побьет 104-летний температурный рекорд 22 июня в Петербурге

Четвертый подряд температурный рекорд установит погода 22 июня в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четвертый подряд температурный рекорд собирается побить аномальная жара в Санкт-Петербурге. Во вторник, 22 июня 2021 года, ожидается, что столбики термометров зафиксируют 35-градусную жару. Такого в Северной столице не было 104 года.

- Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет плюс 32,5 градусов, установлен он в 1917 году, и сегодня будет обновлен. Это будет уже четвертый подряд жаркий рекорд, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге все еще господствует жаркий антициклон, который лишь повышает температуру в городе. Днем воздух прогреется до 33-35 градусов, в Ленинградской области плюс 31-36 градусов.

Напомним, что накануне был побит температурный рекорд, установленный в 2006 году.