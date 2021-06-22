Полиция задержала петербуржца, который стрелял по бутылкам на детской площадке

Пьяный петербуржец палил по бутылкам на детской площадке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские из Кировского района Санкт-Петербурга задержали 37-летнего мужчину, который в компании собутыльников решил поупражняться в стрельбе по стеклянным бутылкам. «Тир» приятели устроили прямо на детской площадке.

- 21 июня около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что компания нетрезвых мужчин стреляет по бутылкам на детской площадке во дворе дома 34 по улице Стойкости. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали и доставили в отдел 37-летнего гражданина, - сообщает пресс-служба Главка.

У «снайпера» изъяли пневматическую винтовку, после чего мужчину отвезли в отделение. На него составили протокол по административной статье за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.

Впрочем, петербуржцу грозит либо штраф от 500 до 2000 рублей, либо лишение права на владение оружием сроком от полугода до года.