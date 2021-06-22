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Происшествия22 июня 2021 18:12

Сбой движения поездов произошел на синей ветке метро Петербурга

Поезда не ходят от «Удельной» до «Парнаса»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Сбой в движении произошел на второй линии метро.

Сбой в движении произошел на второй линии метро.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой движения поездов подземки произошел на второй, синей линии вечером 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Составы не ходят на участке от «Удельной» до «Парнаса».

- С 18:03 движение по Линии 2 осуществляется только на участке «Купчино» - «Удельная», - говорится в сообщении.

Причины произошедшего неизвестны.

По сообщениям пассажиров в соцсетях, на перегоне между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения» застрял состав.

Позднее пришло сообщение, что поезда курсируют на участке от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». Станция Парнас закрыта для пассажиров.