VK Fest 2021 перенесен из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

VK Fest перенесен на август Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крупнейший в Петербурге событийно-музыкальный фестиваль VK Fest перенесен второй раз подряд. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за коронавируса. На этот раз причина оказалась той же. Но сроки переноса оказались не такими серьезными.

- Команда ВКонтакте и Radio Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Новые даты — 28 и 29 августа, - сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Организаторы пообещали внимательно следить за эпидемиологической обстановкой и, в случае проведения, соблюдать все санитарные нормы и меры для безопасности зрителей.

Напомним, что изначально VK Fest 2021 должен был пройти 24-25 июля. Все ранее купленные билеты действуют и на новые даты. Место проведения прежнее - Парк 300-летия Санкт-Петербурга.