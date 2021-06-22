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Происшествия22 июня 2021 20:45

Людей выводили по туннелю: 250 человек застряли в поезде на синей ветке метро в Петербурге

На станции «Парнас» случился пробой кабеля
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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250 человек оказались взаперти вагона посреди тоннеля. Фото: СОЦСЕТИ

250 человек оказались взаперти вагона посреди тоннеля. Фото: СОЦСЕТИ

На синей ветке петербургского метрополитена 250 человек застряли в поезде. Вагоны остановились в 18:03 в на перегоне между станциями «Проспект Просвещения» и «Парнас» . Как пояснили в пресс-службе подземки, ЧП случилось из-за пробоя кабеля.

- Для эвакуации людей выехала аварийная служба вместе с сотрудниками МЧС, но сначала проверили безопасно ли находится в тоннеле. Пассажиров выводили по тоннелю с обоих сторон на станцию «Парнас» и «Проспект Просвещения». На выходе их ждала скорая помощь, но по нашей информации, они никому не потребовалась, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Станции «Озерки» «Проспект Просвещения» открыты для входа и выхода пассажиров. На данный момент закрытой останется только станция «Парнас». Пассажиров бесплатно развозят автобусы №85, 139, 198 - они дублируют маршрут синей ветки.