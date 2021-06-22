Спасатели эвакуировали пассажиров, застрявших в тоннеле на синей линии метро в Петербурге

В Петербурге эвакуировали пассажиров, застрявших в тоннеле на синей линии метрополитена. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели МЧС эвакуировали пассажиров, которые застряли в поездах на синей линии метрополитена вечером 22 июня. Напомним, в тоннеле на станции «Парнас» пробило кабель. Из-за этого движение составов остановили до «Удельной». Кроме упомянутых станций закрыли на вход «Проспект Просвещения» и «Озерки». Для пассажиров подземки пустили бесплатные автобусы, дублирующие маршруты.

- Эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена. Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели 134 человека по тоннелю на станции «Парнас» и 118 человек на «Проспекте Просвещения», - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Добавим, что никто из застрявших пассажиров не пострадал.