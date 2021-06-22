В метро Петербурга открыли на вход все станции на синей линии метро

В Петербурге открыли на вход все станции на синей линии метрополитена. Фото: предоставлено "КП"

В метрополитене Санкт-Петербурга открыли на вход ранее закрытые станции «Удельная», «Проспект Просвещения» и «Озерки». Напомним, на «Парнасе» пробило кабель, из-за чего в тоннелях встали поезда. В итоге под землей оказались больше 250 человек. К счастью, всех эвакуировали спустя час.

- У метро «Парнас» сейчас дежурит пара «скорых» и пожарных. Я домой сдобиралась от «Удельной» больше двух часов. В бесплатные автобусы, которые запустили власти, людей было битком, большие очереди, - рассказала «КП-Петербург» читательница Ксения.

Сейчас единственной закрытой станцией некоторое время оставался только «Парнас». Устранение аварии спустя некоторое время завершилось.

- В 20-37 движение на Линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров, - добавляют в пресс-службе метрополитена Петербурга.