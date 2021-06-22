В Петербурге затонул катер, столкнувшийся с теплоходом у Елагина острова

В Петербурге произошло водное ДТП катера и теплохода. Фото: szsut.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге СК проводит проверку после столкновения катера и теплохода в районе 2-го Елагина моста. В результате происшествия маломерное судно затонуло. На нем находились шестеро человек, но их оперативно доставили на берег спасатели МЧС. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Вечером 22 июня в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулись два судна – теплоход «Нева-1» и маломерное судно. В результате столкновения маломерное судно, на котором находилось 6 человек, затонуло. Устанавливается причиненный ущерб, - передает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Не исключено, что по результатам проверки следователи возбудят уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта. На месте работают и криминалисты, сотрудники СК опрашивают очевидцев.