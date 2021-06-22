Двое петербуржцев занялись сексом на Марсовом поле на глазах у прохожих

Группа музыкантов стала свидетелями секса двух горожан на Марсовом поле. Фото: vk.com/certjio

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями того, как двое нетрезвых граждан занялись сексом, можно сказать, в сердце города – на Марсовом поле. Мужчину и женщину не смутило, что рядом было много прохожих. Коитус снял на видео очевидец Сергей. Он был в группе уличных музыкантов, но внезапно на его глазах неизвестная парочка начала грешить по полной.

- Были в зюзю, похоже. Это случилось около 5 часов утра. Мы пришли, а там уже была тетенька такая, лет 35-40. Она ходила туда-сюда. То ли она подсела к незнакомому мужику, то ли они пара. А мы рядом играли, тусовались. Они закончили это дело и сидели потом. Мужик захотел второй раз, но женщина отказалась, почувствовав, что что-то здесь не то. Вообще, такое снимать даже не хотелось, потом просто не выдержал уже, - рассказал «КП-Петербург» Сергей.

Видеозапись места, с позволения читателей, «Комсомолка» публиковать не будет. Сейчас подписчики нескольких крупных городских сообществ во «Вконтакте» стыдят пьяных горожан и призывают найти и наказать их по закону.