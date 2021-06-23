Три частных дома сгорели в садоводстве в Ленобласти

Три дома сгорели в садоводстве Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись сразу три частных дома. Пожар произошел в ночь на среду, 23 июня 2021 года, в Виллозском СП, СНТ "Надежда". Звонок на телефон экстренной службы поступил в 02:22 часов, на место незамедлительно выехали спасатели.

- Когда пожарные приехали на место, то обнаружили, что горят три частных дома на общей площади в 126 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

Спасать садоводство прибыли дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы, 57 пожарно-спасательной части Ленинградской области и 33 и 42 пожарно-спасательных частей Петербурга. В общей сложности 20 человек и пять единиц техники. Спустя два часа пожар был потушен.

По предварительным данным, погибших в пожаре нет. Причина возгорания сейчас выясняется.