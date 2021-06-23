Пятый подряд температурный рекорд установит жара в Петербурге 23 июня

Жара в Петербурге установит пятый подряд температурный рекорд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экстремальная жара не отпускает Санкт-Петербург уже почти неделю. В среду, 23 июня 2021 года, погода установит уже пятый подряд температурный рекорд, побив максимальные показатели, установленные еще в 1917 году.

- При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а столбики термометров пойдут на штурм очередного, уже пятого подряд, суточного рекорда максимальной температуры, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в 1917 году 23 июня максимальная температура была плюс 30,7 градусов. Однако в этом году ожидается, что температура поднимется до 32-34 градусов.

Накануне жара также побила рекорд, установленный 104 года назад, превысив максимум в плюс 32,5 градусов. Синоптики прогнозируют, что жара спадет к концу недели и на ее место придут разрушительные грозы и ливни.